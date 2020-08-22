В МЧС сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Состояние пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме Ярославля оценивается как средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщил в субботу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

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"Два человека в больнице им. Соловьева в состоянии средней тяжести, один человек - легкой [степени]", - сказал Бочаров.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ярославской области, у двух женщин в больнице им. Соловьева диагностирована средняя степень тяжести травм, одна женщина доставлена в больницу №9, у нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь. Одна женщина - под амбулаторным наблюдением дома.

Власти Ярославской области выделят средства из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим в результате инцидента.

"В течение суток подготовить документы для выделения средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим", - распорядился губернатор региона Дмитрий Миронов.

Руководитель ГУ МЧС по региону Олег Бочаров отметил, что уже созданы комиссии по определению ущерба для оказания помощи под руководством мэра Ярославля.