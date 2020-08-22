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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

В МЧС сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле

У трех женщин диагностировали среднюю степень тяжести травм, их госпитализировали. Еще одна пострадавшая находится под амбулаторным наблюдением дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Состояние пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме Ярославля оценивается как средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщил в субботу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

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"Два человека в больнице им. Соловьева в состоянии средней тяжести, один человек - легкой [степени]", - сказал Бочаров.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ярославской области, у двух женщин в больнице им. Соловьева диагностирована средняя степень тяжести травм, одна женщина доставлена в больницу №9, у нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь. Одна женщина - под амбулаторным наблюдением дома.

Власти Ярославской области выделят средства из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим в результате инцидента.

"В течение суток подготовить документы для выделения средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим", - распорядился губернатор региона Дмитрий Миронов.

Руководитель ГУ МЧС по региону Олег Бочаров отметил, что уже созданы комиссии по определению ущерба для оказания помощи под руководством мэра Ярославля.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
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