Взрывом в жилом доме в Ярославле полностью разрушены шесть квартир

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Взрыв бытового газа в жилом доме в Ярославле повредил 12 квартир, шесть из них разрушены полностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть квартир полностью уничтожены, шесть - частично. В них зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи. Всего сотрудники МЧС эвакуировали из дома более 200 человек.

"Из пострадавшего дома эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей, спасены 14 человек, их которых пять человек по коленчатому подъемнику с верхних этажей, восемь человек по лестничным маршам, один человек спасен из-под завалов", - сказали в МЧС.

Об обследовании дома

Спасатели уже приступили к обследованию дома с помощью комплекса "Струна", чтобы определить степень повреждения и возможность дальнейшей его эксплуатации.

"Начато обследование дома с помощью мобильного диагностического комплекса МЧС России "Струна", - сказал представитель Главного управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Мобильный диагностический комплекс "Струна", разработанный специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, был доставлен в Ярославль ночбю. Как уточняется на сайте института, "детальная оценка состояния здания и рекомендации о возможности его эксплуатации будут даны после полной обработки результатов, полученных в ходе обследования".

Комплекс способен оперативно оценить состояние здания на основе анализа повреждений и определить его устойчивость. По результатам обследования специалисты дают заключение о возможности дальнейшей эксплуатации зданий.

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