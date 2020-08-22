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СМИ: в Китае восемь человек погибли при столкновении танкера с баржей

По данным Центрального телевидения Китая, еще шесть человек числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Как минимум восемь человек погибли, шесть числятся пропавшими без вести в результате произошедшего на этой неделе столкновения танкера и баржи на востоке КНР. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

20 августа местные власти проинформировали о ЧП в районе устья реки Янцзы недалеко от Шанхая, в результате которого одно судно загорелось, а другое затонуло. Столкновение произошло в четверг. Спасатели извлекли из воды трех из 17 членов двух экипажей, которые оказались в воде.

Поиски продолжаются. Причина происшествия выясняется, ведется следствие.

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