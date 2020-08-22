В Вологде специалисты приступили к подъему затонувшего судна "Капитан Артюшин"

ТАСС, 22 августа. Сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Вологодской области начали работы по подъему затонувшего в реке Вологда прогулочного судна "Капитан Артюшин". Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Вологодской области.

"Сейчас сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Вологодской области проводят работы по подъему затонувшего судна "Капитан Артюшин" на берег. Судно с помощью тросов доставлено на возможно близкое расстояние к берегу, и с помощью мотопомп сотрудники откачивают воду из трюмов судна", - сказали в управлении.

По информации ведомства, судоходству затонувшее судно не мешает, угрозы экологии нет, в месте аварии установлены боновые заграждения шириной в 142 м. "Принято решение, что они будут убраны в тот момент, когда судно будет полностью поднято на берег. По предварительной информации, природе ничего не угрожает, потому что незначительный розлив дизтоплива был", - пояснили в главке МЧС.

По словам заместителя мэра Вологды - начальника административного департамента Алексея Никитина, пробоину в корпусе пока обнаружить не удалось, ищут плавсредство для проведения более полного обследования. "Мы подтянули катер ближе к берегу для того, чтобы оценить ситуацию по поводу дальнейших наших работ, пробоины какой-то мы увидеть не смогли. На текущий момент нам также непонятно, что же послужило причиной, из-за чего корабль затонул. Сейчас мы пытаемся откачать воду для того, чтобы его приподнять. Если это нам не удастся, нужно будет искать какие-то плавсредства, которые позволят нам приподнимать корму и уже проводить необходимые мероприятия с точки зрения подъема судна и буксировки его к месту или утилизации, в данном случае уже собственник будет принимать решение, или ремонта", - сказал Никитин.

Прогулочное судно "Капитан Артюшин" затонуло 21 августа около 22:00 в Вологде у Кремлевской площади. По предварительным данным, на борту находились 25 человек, в том числе один ребенок, все люди перевезены на берег, погибших и пострадавших нет.

Данных о столкновении судна с другим морским транспортом нет. Точные причины аварии предстоит выяснить следствию, после того, как судно будет полностью поднято и следователи смогут осмотреть корпус. Доследственную проверку по факту затопления проводит Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В новость внесены изменения (10:58 мск) - добавлен комментарий заместителя мэра Вологды Алексея Никитина.