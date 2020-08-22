СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следствие рассматривает утечку газа как основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

"В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире четвертого этажа", - сообщили в СК.

По версии следствия, взрыв газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру на четвертом этаже.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва в жилом доме и направил на место криминалистов центрального аппарата.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия и проведения необходимых следственных действий в Ярославль направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра), - сообщили в СК. - Кроме того, глава ведомства поручил центральному аппарату СК России проконтролировать ход расследования уголовного дела".