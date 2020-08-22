Военный самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пермского края

ТАСС, 22 августа. Военный самолет Ан-26 вынужденно приземлился в аэропорту Большое Савино в Пермском крае из-за технической неисправности. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Военный Ан-26 совершил вынужденную посадку в Большое Савино, вернувшись в аэропорт вылета. Причина - техническая неисправность", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что вечером 21 августа военно-транспортный самолет Ан-26, следовавший по маршруту Пермь - Кряж, совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино.