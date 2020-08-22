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СМИ: в Южном Судане разбился при взлете грузовой самолет

На его борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Грузовой самолет разбился в субботу несколько минут спустя после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Об этом сообщила южносуданская радиостанция Tamazuj.

"Спасатели уже на месте катастрофы, мы ожидаем сообщений о судьбе находившихся на борту людей", - заявил генеральный директор аэропорта Кур Куол Аджиеу.

Он сообщил, что самолет рухнул на землю в районе аэропорта. На его борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей.

Гендиректор добавил, что самолет направлялся в горда Вау и Авейль. Причины катастрофы пока не установлены.

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