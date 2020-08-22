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Тихоокеанский тайфун "Бави" смещается в направлении Корейского полуострова

В метеорологической обсерватории Гонконга ожидают, что он будет смещаться со скоростью 3,3 м/с по направлению к Восточно-Китайскому морю и постепенно усиливаться

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 августа. /ТАСС/. Тропический циклон, получивший название "Бави", сформировался в Тихом океане к востоку от Тайваня. Набирая силу, он смещается в сторону Корейского полуострова, сообщила в субботу метеорологическая обсерватория Гонконга.

"По состоянию на 16:00 (11:00 мск) эпицентр тропического шторма "Бави" находился в 200 км восточнее Тайбэя. По прогнозам, он будет смещаться со скоростью 3,3 м/с по направлению к Восточно-Китайскому морю и постепенно усиливаться", - уточняется в сводке.

Ожидается, что к середине следующей недели гигантская атмосферная воронка вплотную приблизится к Корейскому полуострову. В зоне непогоды также могут оказаться группы островов Японии.

"Бави" стал восьмым по счету тихоокеанским тайфуном в этом сезоне. Он назван в честь живописных гор на севере Вьетнама.

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