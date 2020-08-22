Неизвестные "заминировали" аэропорт Жуковский в Подмосковье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Через электронную почту поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский. Здание аэровокзала и другие строения аэропорта были проверены, информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

На время проверки аэропорт работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась. На расписании рейсов проверка не сказалась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".