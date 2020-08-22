СМИ: в Южном Судане при падении грузового самолета погибли 17 человек

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли при падении грузового самолета в субботу через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Об этом сообщает "Синьхуа".

"Спасен лишь один человек, его доставили в больницу, - цитирует агентство очевидца происшествия Джозефа Майона. - Мы насчитали двоих погибших членов экипажа и еще 15 человек, находившихся на борту самолета".

По словам Майона, самолет рухнул на землю возле городского квартала.

На место катастрофы прибыли министр транспорта Южного Судана Мадут Биар Йол. "Ни пожарные, ни техника пока не смогли добраться до места падения самолета, так как эта местность сильно заболочена в результате прошедших накануне ливней", - приводит его слова южносуданское информационное агентство Nyamilepedia. В социальные сети выложены фотографии и видео горящих обломков самолета.

Генеральный директор аэропорта Кур Куол Аджиеу сообщил, что самолет, направлявшийся в города Вау и Авейль, рухнул на землю в районе аэропорта. Причины катастрофы пока не установлены.