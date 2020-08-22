Полицейские задержали телефонного террориста, "заминировавшего" аэропорт Внуково

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого, сообщившего об угрозе взрыва в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УВД по Западному административному округу.

"Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего приезжего мужчину по подозрению в ложном сообщении о противоправном деянии", - сказали в ведомстве.

Мужчина сам обратился к полицейским, сообщив, что на территории аэропорта произойдет взрыв. Проверка не нашла представляющих опасность предметов, и мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Подозреваемый арестован.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".