Белорусская милиция задержала в Минске координатора акций протеста

"В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников. Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что за день до этого один из задержанных освободился из мест лишения свободы. "Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей (белорусских, примерно 1 760 российских - прим. ТАСС), а также купил ему спиртное и продукты питания", - пояснили в ведомстве