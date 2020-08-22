СК проводит проверку в связи с вынужденной посадкой самолета в красноярском аэропорту

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Проверка проводится в связи с вынужденной посадкой в аэропорту Красноярска пассажирского самолета, летевшего из Хабаровска в Москву. Об этом говорится в сообщении на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту вынужденной посадки воздушного судна Boeing 747-400, следовавшего рейсом Хабаровск - Москва", - сообщает ведомство.

В авиакомпании "Россия" ТАСС пояснили, что в связи с тем, что в аэропорту Красноярска у авиакомпании нет собственного технического персонала, который может дать допуск на вылет самолета Boeing 747-400, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. Отмечается, что ориентировочное время вылета из Красноярска - после 18:10 мск.

Инцидент произошел в субботу. Самолет совершил вынужденную посадку из-за ложного срабатывания датчика задымления в багажном отделении. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту находились 421 человек. Повреждений у самолета нет.