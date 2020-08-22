В Геленджике полиция задержала подозреваемых в нападении на АЗС

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Полицейские в Геленджике задержали подозреваемых в нападении на автозаправочную станцию, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД России.

Отмечается, что в дежурную часть полиции в Геленджике с сообщением о нападении обратился сотрудник автозаправочной станции. Он пояснил, что двое неизвестных мужчин в масках ворвались в торговый зал, напали на него и похитили из кассы деньги, после чего скрылись на автомобиле.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников. Двоих приезжих в возрасте 26 и 37 лет, а также 26-летнего водителя транспортного средства, на котором скрылись злоумышленники, сотрудники полиции задержали на одной из улиц города-курорта", - говорится в сообщении.

Следственным отделом ОМВД России по Геленджику в отношении подозреваемых возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), которая предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Задержанные арестованы.