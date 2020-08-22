В Воронеже нашли брошенную полуторагодовалую девочку

ВОРОНЕЖ, 22 августа. /ТАСС/. Жители Левобережного района Воронежа обнаружили ночью на улице Писарева коляску с девочкой в возрасте около полутора лет. Родителей ребенка не смогли найти до сих пор. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

"Примерно около полуночи на улице Писарева в Левобережном районе Воронежа найдена девочка в возрасте примерно полутора лет. Сейчас девочка в медучреждении. До настоящего времени ее родители не найдены", - сказал собеседник агентства.

По его данным, ребенка в коляске на улице нашли местные жители, они сообщили в полицию. "Предпринимаются все меры для поиска родителей [ребенка]", - добавил собеседник агентства.