В Башкирии загорелся кирпичный завод

ТАСС, 22 августа. Кирпичный завод горит в Башкирии на площади 6 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара - порядка 6 тыс. кв. метров", - сказали в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, горит кровля одноэтажного кирпичного здания ООО "Кирпичный завод". На место происшествия направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы, также выехал начальник республиканского Главного управления МЧС России Марат Латыпов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). Пострадавших нет