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В Колумбии шесть человек стали жертвами нападения неизвестных

Президента страны Ивана Дуке намерен обсудить ситуацию с властями региона, в котором произошел инцидент

БОГОТА, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть молодых людей стали жертвами нападения неизвестных в муниципалитете Тумако, расположенном в западном колумбийском департаменте Нариньо. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Джон Рохас.

"В Тумако были убиты шесть молодых людей. Необходимо провести расследование", - заявил Рохас, видео выступления которого было опубликовано в Twitter правительства департамента.

Губернатор добавил, что в ближайшее время в Нариньо ожидается прибытие президента Колумбии Ивана Дуке, который намерен обсудить ситуацию с властями региона.

В ночь на 16 августа в муниципалитете Саманьего, расположенном в том же департаменте, неизвестные убили девять молодых людей.

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КолумбияДуке, Иван
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