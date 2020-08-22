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В Башкирии локализовали пожар на кирпичном заводе

К ликвидации возгорания привлекли 67 человек и 24 единицы техники

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на кирпичном заводе в Башкирии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:25 по местному времени пожар локализован на площади 6 тыс. кв. метров", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 14:30 мск в городе Давлеканово в Башкирии на ООО "Кирпичный завод" произошло загорание кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. 

В ликвидации пожара задействованы 67 человек и 24 единицы техники. Организуется доставка огнетушащих веществ пожарным поездом. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

Теги
РоссияБашкортостан
В Башкирии загорелся кирпичный завод
Площадь пожара составляет 6 тыс. кв. м
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