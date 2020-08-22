Пятеро детей и мужчина пострадали в ДТП на юго-западе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали пятеро детей и мужчина. Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло около 18:00 мск в Красносельском районе Санкт-Петербурга, на улице Тамбасова. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

"В результате ДТП пострадали трое пассажиров Volkswagen - дети (двое мальчиков 2004 г. р., мальчик 2005 г. р.) госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры автомобиля Kia Rio - двое детей (мальчик 2014 г. р. и девочка 2015 г. р.) и мужчина, 1983 г. р. - госпитализированы с травмами легкой степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.