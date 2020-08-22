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Школьница из Башкирии пропала в Крыму

СК возбудил дело об убийстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Следователи крымского управления СК возбудили уголовное дело после исчезновения в республике в пятницу 16-летней школьницы из Башкирии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГСУ.

По информации пресс-службы, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Предварительно установлено, что днем 21 августа текущего года девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой, и в настоящее время ее местонахождение не известно. Школьницу объявили в розыск.

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