Полицейские подверглись нападению в центральной части Мексики

МЕХИКО, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные преступники в субботу напали на группу полицейских в муниципалитете Селайя в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. В ходе боя полицейские ликвидировали семерых участников атаки, говорится в обнародованном заявлении районных властей.

Один сотрудник правоохранительных органов был ранен, но его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе длинноствольного, осколочные гранаты, а также два автомобиля. Пока неизвестно, какая из орудующих в штате банд может нести ответственность за случившееся.

В 2019 году Гуанахуато стал самым опасным регионом Мексики, там были убиты порядка 3,5 тыс. человек. Значительная доля ответственности за разгул насилия в штате лежит на организованном преступном сообществе "Санта-Роса-де-Лима". Хосе Антонио Йепес, его главарь, был схвачен в начале текущего месяца в ходе масштабной спецоперации с участием более 100 бойцов спецназа сухопутных войск. Власти полагают, что его поимка будет способствовать нормализации ситуации в регионе.