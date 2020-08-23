СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка в результате пожара на Камчатке

ТАСС, 23 августа. Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре в многоквартирном доме. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара трехлетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 августа, около 9:10 (00:10 мск) в результате пожара в трехкомнатной квартире дома по адресу: 60 лет Октября, квартира 8, в поселке Усть-Камчатск погиб малолетний ребенок. Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, которые обязаны осуществлять надзор за условиями жизни несовершеннолетних и специалистов, которые должны следить за исполнением требований законодательства о пожарной безопасности.

Для установления причины возгорания и причины смерти ребенка назначен комплекс судебных экспертиз. К работе на месте происшествия привлечены эксперты инженерно-пожарной лаборатории УМЧС России по Камчатскому краю и криминалисты следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается.