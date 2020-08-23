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В Башкирии ликвидировали открытое горение на кирпичном заводе

В данный момент ведутся работы по разбору конструкций

ТАСС, 23 августа. Пожарные ликвидировали открытое горение на кирпичном заводе в Башкирии. В данный момент идет разбор конструкций, работают дознаватели, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар локализован на площади 6 тыс. кв. м в 20:25 (18:25 мск) в субботу, открытое горение ликвидировано в 02:39 (00:39 мск) в воскресенье. Сейчас идет разборка конструкций, берутся пробы нашими дознавателями МЧС для расследования", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 14:30 мск в субботу в городе Давлеканово в Башкирии на ООО "Кирпичный завод" загорелась кровля. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

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