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Режим контртеррористической операции ввели в селе Троицкое в Ингушетии

Он действует с 08:00 23 августа в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, сообщили ТАСС в оперативном штабе по республике.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 08:00 23 августа 2020 года контртеррористической операции на территории сельского поселения Троицкое Республики Ингушетия. Район ограничен административными границами населенного пункта", - сообщили в оперштабе.

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