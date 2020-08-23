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Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

Ранее сообщалось, что в селе Троицкое Сунженского района ввели режим контртеррористической операции, ведется перестрелка
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© Александр Рюмин/ТАСС

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе спецоперации ликвидированы двое", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, активная фаза боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции завершена. По его данным, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена.

Ранее сообщалось, что в зоне контртеррорисстической операции в Ингушетии ведется перестрелка. Режим контртеррористической операции был введен утром в воскресенье в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии.

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