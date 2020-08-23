В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе из окна квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Красносельского района Санкт-Петербурга, подозреваемого в стрельбе из окна своей квартиры в сторону людей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В своей квартире дома 14/2 по ул. Спирина города Красное Село задержан 54-летний неработающий мужчина, который [22 августа] в 13:30 из окна своей квартиры в состоянии алкогольного опьянения произвел шесть выстрелов из пиротехнического устройства в сторону находившейся на улице 35-летней гражданки", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.