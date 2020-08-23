Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на севере Москвы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение временно перекрыто в связи с ДТП на участке Клинской улицы на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры.

"На улице Зеленоградской, 37, произошло ДТП с автомобилем Mitsubishi и грузовиком Ford. По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и ребенок, находившиеся в Mitsubishi, еще один пассажир из этой машины погиб. Движение по улице Клинской в районе дома 37 перекрыто", - говорится в сообщении.