Уголовное дело возбудили в Чите после гибели двух девочек, утонувших в котловане

ТАСС, 23 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних девочек, утонувших в пятницу в затопленном строительном котловане в Чите, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"21 августа около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о двух несовершеннолетних девушках, утонувших в Ингодинском районе Читы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу девочки 14 и 15 лет приехали погостить к дяде и пошли купаться в ближайшем водоеме, расположенном в 200 м от станции Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть. Вторая бросилась спасать подружку, и та утянула ее в воду. Обе девочки утонули, их тела обнаружены спустя несколько часов сотрудниками МЧС.

Уголовное дело возбуждено для всестороннего расследования обстоятельств ЧП, а также для производства комплекса следственных мероприятий, которые невозможно провести в рамках процессуальной проверки. Следователи осмотрели место происшествия, установили и допросили очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы. Руководитель регионального следственного управления СК Юрий Русанов взял расследование дела под контроль.