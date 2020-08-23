СК Белоруссии расследует смерть в Минске якобы связанного с протестами мужчины

ТАСС, 23 августа. Следственный комитет (СК) Белоруссии выясняет обстоятельства смерти 28-летнего мужчины, при этом подчеркивается, что данные некоторых интернет-ресурсов о связи погибшего с протестами в стране не являются достоверными.

"Вчера, 22 августа, в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске обнаружено тело 28-летнего молодого человека без признаков жизни. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале СК. Мужчина числился пропавшим с 12 августа. Подчеркивается, что он не задерживался и не привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста.

"Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности", - отметили в комитете.