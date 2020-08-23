Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме в Пензе

ПЕНЗА, 23 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Пензе, один человек погиб, двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Выгорела квартира площадью 25 кв. м на пятом этаже девятиэтажного дома на ул. Антонова, 44. В результате пожара погиб мужчина 1967 года рождения, пострадали еще двое мужчин 1966 и 1997 годов рождения. Спасена хозяйка квартиры - женщина 1968 года рождения", - отметили в пресс-службе.

Во время пожара из дома эвакуировали 32 человека. "Ликвидацией занимались 19 человек личного состава и шесть единиц специальной техники. Причина пожара выясняется", - добавили в пресс-службе.