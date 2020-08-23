В кафе на северо-востоке Москвы произошел пожар

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в кафе на северо-востоке Москвы, посетители эвакуировались. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в одном из кафе на проезде Дежнева, 27. В настоящее время из помещения самостоятельно эвакуировались несколько человек", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 10 кв. м, сейчас возгорание ликвидировано. Всего эвакуировано было 40 человек, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

В новость внесены изменения (14:09 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.