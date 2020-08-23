В Москве загорелся и взорвался грузовик на стройке на территории госпиталя

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Грузовик и два контейнера загорелись на стройке на территории госпиталя на Открытом шоссе в Москве, в результате чего произошел взрыв топливного бака грузовика. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На территории госпиталя на Открытом шоссе, 32 во время строительных работ произошло возгорание "КамАЗа" и двух контейнеров на площади 25 кв. м. В результате пожара произошел взрыв [топливного] бака в машине. По предварительной информации, два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также на территории сгорели две строительные бытовки и погрузчик.

По его словам, сейчас пожар ликвидирован.