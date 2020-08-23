В Саратовской области арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка

САРАТОВ, 23 августа. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, насмерть сбившего на автомобиле четырехлетнюю девочку в Саратовской области. Водитель был в момент ДТП пьян, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона в воскресенье.

Вечером в четверг в селе Скатовка Ровенского района водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Opel, сбил девочку 2016 года рождения. В результате ДТП ребенка доставили в лечебное учреждение, где от полученных травм она умерла. Водитель, по данным ГИБДД по Саратовской области, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе.