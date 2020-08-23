В Петербурге столкнулись полицейская машина и легковушка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с полицейской машиной в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП пострадали два сотрудника правоохранительных органов, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Служебный автомобиль полиции двигался с включенными спецсигналами на вызов. В результате ДТП травмы средней тяжести получили двое сотрудников полиции", - сообщила собеседница агентства.

Как пояснили в пресс-службе, авария произошла в воскресенье в 11:15 на перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского. Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.