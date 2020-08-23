Пожар на кирпичном заводе в Башкирии полностью ликвидировали

ТАСС, 23 августа. Пожарные полностью ликвидировали пожар на кирпичном заводе в Башкирии, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 15:58 местного [времени] (13:48 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 14:30 мск в городе Давлеканово в Башкирии на ООО "Кирпичный завод" загорелась кровля. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Пожар на площади 6 тыс. кв. м локализовали в 20:25 (18:25 мск) в субботу, открытое горение было ликвидировано в 02:39 (00:39 мск) в воскресенье.