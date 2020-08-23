В селе Троицкое в Ингушетии сняли режим контртеррористической операции

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный утром в воскресенье в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, снят, сообщает оперативный штаб по республике.

"С 15:00 23 августа правовой режим КТО, действовавший с 08:00 23 августа на территории сельского поселения Троицкое Сунженского района Республики Ингушетия, и связанные с ним ограничения отменены", - сообщили в оперштабе.

Режим вводился "в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей". По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), были нейтрализованы двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

В свою очередь глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил ТАСС, что следит за проведением и результатами спецоперации в селе Троицком. "Информация о мероприятиях, проводимых в ходе КТО в Сунженском районе, поступает ко мне в оперативном режиме. Сейчас там работают соответствующие структуры", - сказал Калиматов.

По его словам, власти региона считают непозволительным любое проявление терроризма и экстремизма. "Мы всеми силами стараемся вести нашу республику по пути развития и процветания, проявление терроризма непозволительно не только в нашем регионе, но и в стране. Проводим регулярную работу по профилактике проявления терроризма и экстремизма среди подростков, молодежи, объясняем не только со стороны закона ответственность, которую может понести отступник, но и с точки зрения религии. Ведь истинный ислам - это религия мира и чистоты", - добавил глава региона.

Как в свою очередь сообщил источник в правоохранительных органах республики, личности боевиков установлены.

В новость были внесены изменения (15:31 мск) - добавлена информация источника в правоохранительных органах