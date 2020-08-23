Взрывы прогремели рядом с лагерем шиитских отрядов в сирийской провинции Дераа

БЕЙРУТ, 23 августа. /ТАСС/. Несколько сильных взрывов прогремели на севере сирийской провинции Дераа (110 км от Дамаска). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath. По его информации, взрывы прогремели в районе расположения лагеря шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Сведений о потерях не приводится.

Пока не ясно, подверглись ли позиции шиитских бойцов обстрелу или по ним был нанесен ракетный удар с воздуха, предположительно, израильскими ВВС.

В июле израильская авиация несколько раз атаковала командные пункты и склады с оружием шиитской милиции "Хезболлах", которые находятся к югу от Дамаска, а также в районе Масъяфа в центральной провинции Хама и Бу-Кемале на востоке страны. Среди бойцов были погибшие и раненые.