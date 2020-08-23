В ходе КТО в Ингушетии нейтрализованы трое боевиков

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники спецназа в ходе контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии нейтрализовали троих сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ранения получили двое спецназовцев.

Органы безопасности в ходе оперативно-разыскных мероприятий получили информацию о том, что в частном доме в Троицком скрываются вооруженные бандиты. Для недопущения совершения ими терактов начальник республиканского УФСБ принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего режима. "Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

В НАК добавили, что двое сотрудников спецназа получили ранение. "Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили в НАК.

По данным комитета, у нейтрализованных бандитов нашли арсенал оружия. "На месте боестолкновения обнаружены пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства", - сообщили в НАК. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.