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Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Еще трех человек госпитализировали

ТАСС, 23 августа. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Воскресенском районе Нижегородской области. В результате ДТП погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло около 16:00 мск на дороге местного значения у населенного пункта Глухово. "В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, из них погибли трое. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу", - отметили в пресс-службе, уточнив, что среди пострадавших нет детей.

Личности погибших и причина аварии устанавливаются.

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