Ликвидированные в Ингушетии боевики могут быть причастны к убийству росгвардейца

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Бандиты, ликвидированные в ходе спецоперации в сельском поселении Троицкое в Ингушетии, по предварительным данным, могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Отпечатки одного из них совпадают с теми, что были обнаружены на автомобиле сотрудника Росгвардии, который был убит в ходе нападения в конце июля", - сказал собеседник. По его словам, также у ликвидированных обнаружен пистолет, который, предположительно, мог принадлежать сотруднику Росгвардии. В настоящее время оружие передано на экспертизу.

Как в свою очередь сообщил источник в экстренных службах, жизням двоих бойцов спецназа, получивших ранения различной степени тяжести в ходе контртеррористической операции, ничего не угрожает.

Режим КТО был введен утром в воскресенье в границах населенного пункта Троицкое Сунженского района. По информации Национального антитеррористического комитета, нейтрализованы трое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Ранения получили двое спецназовцев. У боевиков были обнаружены оружие и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

В новость были внесены изменения (16:57 мск) - добавлена информация о состоянии бойцов спецназа