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После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

В селе Троицкое ликвидировали троих боевиков, при этом двое спецназовцев пострадали

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в Ингушетии, где были ликвидированы трое боевиков и ранены двое спецназовцев, сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК по Республике Ингушетия.

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"В Республике Ингушетия по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в сельском поселении Троицкое Сунженского района возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время проведения спецмероприятий в Троицком "тремя неустановленными мужчинами с применением имевшегося при себе автоматического огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств совершено посягательство на жизнь сотрудников УФСБ России по Республике Ингушетия". Пострадали двое сотрудников ведомства. 

Режим КТО был введен утром в воскресенье в границах населенного пункта Троицкое Сунженского района. По информации Национального антитеррористического комитета, нейтрализованы трое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). У боевиков было обнаружено оружие и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

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