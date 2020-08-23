Причиной ДТП с автобусом на Калужском шоссе в Москве могли стать отказавшие тормоза

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Причиной дорожной аварии на Калужском шоссе в Москве мог стать отказ тормозной системы у грузового автомобиля, который в итоге столкнулся с автобусом. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На 25-м км. Калужского шоссе (Новая Москва) произошло ДТП самосвала и автобуса. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, после чего самосвал столкнулся с автобусом № 398. <…> На месте работают оперативные службы. Предварительно, вина грузовика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП в автобусе пострадали 12 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве добавили, что госпитализировали семерых человек. "В результате ДТП пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавшие были направлены в медицинские учреждения.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что остальных пассажиров медики осматривают на месте.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной ДТП с автобусом на Калужском шоссе в Москве стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля.

В новость были внесены изменения (18:48 мск) - добавлена информация о госпитализированных