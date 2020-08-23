Источник: в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Москве пострадали 20 человек

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двадцать человек пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве с участием автобуса и грузовика, двое из пострадавших - дети. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Двадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с автобусом на Калужском шоссе", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что после ДТП пострадали семь человек.

В воскресенье днем на 25-м км Калужского шоссе произошло столкновение автобуса и самосвала, в автобусе находилось 20 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля.

Со своей стороны в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры позже сообщили, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.