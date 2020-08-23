Трое погибли и пятеро пострадали в ДТП с двумя иномарками на Кубани

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок в Краснодарском крае привело к гибели трех человек, еще пострадали пятеро, в том числе ребенок, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan, который двигался из станицы Петровской в направлении села Ачуево. Водитель, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Hyundai. В результате три человека погибли и пятеро пострадали. Среди пострадавших ребенок возрастом 10 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло около 14:35 в воскресенье на автодороге село Ачуево - поселок Целинный.