{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Москве с 20 пострадавшими

Причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после аварии с автобусом и самосвалом на Калужском шоссе в Москве, где пострадали 20 человек. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

На эту тему

"Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которой принадлежит грузовик, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей, - сообщила Нефедова. - На место ДТП выезжал и.о. прокурора Новомосковского административного округа Михаил Должиков".

В воскресенье днем на 25-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автобуса и самосвала, в автобусе находились 20 человек. В результате аварии пострадали 20 человек, включая двоих детей. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры позже сообщили, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.

Теги
Россия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Эпицентр находился в 66 км к юго-востоку от города Кокопо, информации о пострадавших нет
Читать полностью