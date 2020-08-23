Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Москве с 20 пострадавшими

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после аварии с автобусом и самосвалом на Калужском шоссе в Москве, где пострадали 20 человек. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которой принадлежит грузовик, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей, - сообщила Нефедова. - На место ДТП выезжал и.о. прокурора Новомосковского административного округа Михаил Должиков".

В воскресенье днем на 25-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автобуса и самосвала, в автобусе находились 20 человек. В результате аварии пострадали 20 человек, включая двоих детей. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры позже сообщили, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.