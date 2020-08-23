Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

ТАСС, 23 августа. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 66 км к юго-востоку от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 50 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.