{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Эпицентр находился в 66 км к юго-востоку от города Кокопо, информации о пострадавших нет

ТАСС, 23 августа. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 66 км к юго-востоку от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 50 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.

Теги
Папуа - Новая Гвинея
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Москве с 20 пострадавшими
Причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика
Читать полностью