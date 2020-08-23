В Грузии микроавтобус сорвался с обрыва. Погибли не менее 12 человек

ТАСС, 23 августа. По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в районе Душетского муниципалитета на северо-востоке Грузии. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МВД страны, транспортное средство упало с обрыва на скалистый склон с высоты порядка 80 м.

"По предварительным данным, 12 [находившихся] в микроавтобусе человек погибли, трое получили серьезные травмы. Спасатели транспортировали [пострадавших] в безопасную зону, машины скорой помощи перевозят их в госпитали", - говорится в пресс-релизе. Информация о причинах аварии не приводится.

Ведомство начало расследование по факту ДТП. Проводится процедура по установлению личностей пассажиров.