В Татарстане женщину укусил скорпион, оказавшийся в купленном винограде

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Жительницу Казани укусил скорпион, оказавшийся в купленном винограде. Пациентку доставили в городскую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Пациентка с уксусом скорпиона была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства, отметив, что при поступлении женщина была в состоянии средней степени тяжести.

Жительница Казани в воскресенье рассказала на своей странице в соцсети "Вконтакте", что в купленном в одном из продуктовых магазинов города винограде находился скорпион. По ее словам, "сидящее на кисти винограда паукообразное невозможно было заметить".