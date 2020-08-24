Пресненский суд вернется к рассмотрению дела Ефремова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник продолжит рассмотрение дела актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщила на прошлом заседании судья Елена Абрамова, заседание перенесено на 24 августа связи с необходимостью поиска нового адвоката для Ефремова. "Оно начнется в 10:00", - уточнили ТАСС в Пресненском суде.

На прошлом заседании в пятницу актер неожиданно для всех отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, пояснив это тем, что суд не воспринимает всерьез его заявления. Ефремов в течение пяти рабочих дней должен найти себе нового защитника, иначе адвоката назначит ему суд. Сегодняшнее заседание также перенесут, если актер все еще не подобрал себе нового защитника. Кроме того, новому адвокату понадобится время для изучения материалов дела. Пашаев, по словам Ефремова, останется консультантом.

Адвокаты потерпевших считают, что таким образом находящийся под домашним арестом артист пытается затянуть судебный процесс, который уже фактически близился к завершению.

В понедельник будет уже девятое заседание суда, включая предварительное слушание. Рассмотрение дела по существу началось 5 августа. За это время в суде было допрошены около 15 свидетелей обвинения, в том числе сотрудники ГИБДД, очевидцы и эксперт, оценивавший состояние машин, участвовавших в ДТП, а также потерпевшие. Сотрудники ГИБДД и очевидцы подтвердили, что в машине Ефремов находился один, был настолько пьяным, что не смог пройти алкотест на месте. Допрошенный эксперт подтвердил, что машина Ефремова до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего. В суде выступили и потерпевшие, трое из них - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к Ефремову солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль, подтвердив позицию, что никакой компенсации от актера уже не примут. В то же время старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск к артисту на 7 млн 500 тысяч рублей и потребовал максимально строгого для актера наказания.

Как стало известно на заседании в минувшую пятницу, Ефремов перевел каждому из четырех потерпевших по 200 тыс. рублей. Но вину он по-прежнему не признает, так как ничего не помнит. Согласно его показаниям, он на 80% уверен, что был на пассажирском сиденье своей машины. Его адвокат Пашаев привел в суд свидетеля Александра Кобца, который заявил, что актера не было за рулем в момент ДТП. Защитник также утверждал, что водитель, управлявший машиной Ефремова в момент ДТП, установлен. Это, по его словам, известный человек, но его фамилию он так и не назвал. Кем он установлен, Пашаев также не сообщил, но заявил, что на руле автомобиля Ефремова найдены отпечатки пальцев не только актера. Однако в материалах уголовного дела такой информации нет, все экспертизы подтверждают, что за рулем вечером 8 июня был именно Ефремов. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.