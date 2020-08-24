Бывшего главу министерства транспорта Хабаровского края отправили под домашний арест

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска отправил под домашний арест подозреваемого в получении взятки бывшего главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова, который ранее уволился после критики врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Прохорову назначена мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 октября", - сказал представитель суда.

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на прошлой неделе сообщило о задержании Прохорова по подозрению в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. Он поспособствовал устройству взяткодателя на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Дегтярев назначил нового главу регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, им стал Павел Андрюшко. Прохоров уволился после критики его работы по строительству дороги.

По тому же уголовному делу были задержаны 39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки. В местных СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что задержан был начальник КГКУ "Хабаровскуправтодор" Александр Коренков. В Центральном районном суде агентству сообщали, что Коренкова задержали за получение взятки и посредничество во взяточничестве (ст. 290 ч. 6 ("Получение взятки"), ст. 291.1 ч. 4 ("Посредничество во взяточничестве"). "Коренков заключен под стражу до 18 октября", - сказал представитель суда.